"Yolo Hip Hop Winter Season Closing Party" al "Totem Gallery" di Vicenza

Lunedì 24 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) ospiterà l'evento "Yolo Hip Hop Winter Season Closong Party" con la one night più ballata e famosa del capoluogo berico per la chiusura della stagione invernale. La situazione musicale "Yolo" (You Only Live Once) propone come sempre il meglio della musica hip hop, r'n'b, trap, twerk, reggeton, old skool e classics. In console suoneranno Dj Zax e Dj Maick con la voce di Vise Mc. Ingresso con consumazione: 10 euro donna e 12 euro uomo (fino alle 24.30) - 12 euro donna e 15 euro uomo (dopo le 24.30). Tavoli a partire da 20 euro a persona con consumazioni servite dai camerieri e entrata privilegiata senza code. Tavoli nella "New Privè Area": 25 euro con servizio premium (per informazioni 392.9354747). Per prenotazioni: 347.0536703 - 340.8193406 - 340.7397537.

