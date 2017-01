"Yolo Hip Hop Party": la one night più ballata di Vicenza al "Totem Gallery"

Mercoledì 25 gennaio dalle 21.30 alle 2 ritorna a Vicenza presso la discoteca "Totem Gallery Club" in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) la festa "Yolo Hip Hop Party" con la one night più ballata e famosa dell'ultimo periodo per il terzo appuntamento invernale. Il formato "Yolo" (You Only Live Once) propone come sempre il meglio della musica hip hop, r'n'b, trap, twerk, reggeton, old skool e classics. In console suoneranno Dj Zax e Dj Maick con la voce di Vise Mc. Prezzi di ingresso con consumazione obbligatoria: 5 euro donna e 8 euro uomo. Tavoli a partire da 20 euro a persona con consumazioni servite dai camerieri e entrata privilegiata senza code. Nuovo privè allestito dietro la console. Per informazioni: 392.9354747. Per prenotazioni: 347.0536703 - 340.8193406 - 340.7397537.

ELENCO DISCOTECHE