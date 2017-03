"Yolo Hip Hop Anniversary" al "Totem Gallery" di Vicenza

Mercoledì 22 marzo dalle 21 alle 2 ritorna a Vicenza presso la discoteca "Totem Gallery Club" in via Vecchia Ferriera 135 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest) il party "Yolo Hip Hop Anniversary" con la one night più ballata e famosa del capoluogo berico per l'anniversario del format. La situazione musicale "Yolo" (You Only Live Once) propone come sempre il meglio della musica hip hop, r'n'b, trap, twerk, reggeton, old skool e classics. In console suoneranno Dj Zax e Dj Maick con la voce di Vise Mc. Prezzi di ingresso con consumazione obbligatoria: 6 euro donna e 8 euro uomo. Tavoli a partire da 20 euro a persona con consumazioni servite dai camerieri e entrata privilegiata senza code. Nuovo privè allestito dietro la console. Per informazioni: 392.9354747. Per prenotazioni: 347.0536703 - 340.8193406 - 340.7397537.

