"Yolo Extralarge Hip Hop Party": Dj Jay K e "Diamonds Girls" al "Nordest"

Giovedì 5 gennaio 2017 dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta "Yolo Extralarge Hip Hop Party" per la festa di hip hop più grande e famosa del vicentino targata "Yolo" (You Only Live Once). In esclusiva direttamente dalla Svizzera lo special guest dj Jay K from "Guè Pequeno". Nel prefestivo per l'Epifania 3 sale aperte con 3 situazioni musicali diverse. Main Stage: Dj Jay K - Dj Zax - Dj Andrea Martini - Vise MC. Trap Stage: Dj Maick e Big Mike. Reggaeton Stage: Dj Ciso Jr. Speciale animazione del gruppo "Diamonds Girls" (Martina e Silvia Binotto, Giulia Pellegrini, Sandra Brazzale, Sara Tescari) con uno speciale live show come anteprima del loro primo singolo, che sarà disponibile da fine gennaio: il video uscirà entro la prima metà di febbraio. E' previsto anche un "Contest Freestyle MC'S" (Dj MS - Hosted by Moova) a partire dalle 22.30 con iscrizione uguale al prezzo d'ingresso e con primo premio di 300 euro (iscrizioni al numero telefonico 340.8193406. A partire dalle 20.30 cena con la formula Pizza+Bibita+Caffè+Ingresso a 15 euro su prenotazione. Prezzi Dopocena con consumazione: 8 euro donna e 12 euro uomo entro le ore 24; 12 euro donna e 15 euro dopo le ore 24. Tavoli a partire da 20 euro a persona con ingresso privilegiato. Infoline per prenotazioni: 340.8193406 Zax - 340.7397537 Mene - 347.6545359 Cico.

