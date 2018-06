"Yolo dj set" party a Vicenza alla Terrazza Mazzini 39

Mazzini 39 - Terrazza Teatro presenta:



YOLO DJ SET



YOLO Hip Hop Party



LA ONE NIGHT HIP HOP CHE TI FA BALLARE NEI MIGLIORI LOCALI D'ITALIA, E' PRONTA A PORTARE I SUONI:



hip hop | R'n'B | Trap | Twerk | Reggeton | Old Skool | Classics

Dalle 19.00 a 00.00



IN TERRAZZA TEATRO PREPARATI PER LA PIÙ GRANDE ESTATE VICENTINA MAI VISTA!





In consolle

Dj ZAX



Voce

Vise



Buffet libero per tutti da Al Paradiso da Tranquilli



Drink da Pinocchio Musicafè



DONNA INGRESSO GRATUITO ENTRO LE 21.00



DOPO LE 21.00:

DONNA INGRESSO GRATUITO con obbligo di consumazione

UOMO INGRESSO GRATUITO con obbligo di consumazione