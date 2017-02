"Y2K Millennium Bug Carnival": il party in maschera al "Clubbino" di Thiene

Martedì 28 febbraio dalle 18 alle 1 il locale "Il Clubbino" di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 presso l'ex discoteca X-SO Official (ingresso dalla Birreria Doppio Malto) presenta "Y2K Millennium Bug Carnival Edition" per il party in maschera più esclusivo della Pedemontana Berica con la musica storica dal 2000 al 2010. Un "memorabilia" punk, rock, electro di un decennio indimenticabile con le sigle e le immagini più epiche dei Pokemon, di Dragon Ball in tv, del Grande Fratello, di The Club e Youtube, degli mp3, dell’iPod e dei videoclip oltre ai film pieni di effetti speciali, come Matrix, Avatar, Il Signore degli Anelli, Kill Bill. Fino alle 20 "American Bar" con free buffet di benvenuto by "Pollo Loco Thiene" e cocktail. Live Barber Shop by "Salone Fashion" di Marano Vicentino e "Fashion Corner" by "Shana Shop" di Thiene. Dalle 20 alle 1 grande live show musicale in console con Zalos e Starwell dj. Infoline: Cico 347.6545359 - Ale 340.98459 - Ricky 333.4195777 - Massi 338.9637207 - Giovanni 340.7223783 - Oscar 348.6450095.

ELENCO DISCOTECHE