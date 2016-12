"XXXMAS St. Stefano Extra Large" alla "Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà

Dopo il grande successo dell'anno scorso, lunedì 26 dicembre dalle 21 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta la serata "XXXMAS St. Stefano Extra Large" con il tradizionale dopocena danzante. In consolle suoneranno i dj Charlie, Edoardo Sartor e Riverbros. Prezzi con prima consumazione: 7 euro ridotto con flyer entro le 23.30; 10 euro intero. Infoline: 340.3382645 - 346.7037043 - 349.5012282.

ELENCO DISCOTECHE