XXX Easter: la festa di Pasqua a "La Casa dei Gelsi" di Rosà

Domenica 16 aprile dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento musicale "XXX Easter" per la festa di Pasqua più elegante del territorio bassanese con due sale da ballare. Durante la serata ci sarà l'anteprima della "Patro Cup" in Barchessa. Prezzi: 12 euro ridotto in lista nominale entro le ore 1 - 15 euro intero dopo le ore 1. Tavoli a partire da 20 euro. Per informazioni e prenotazioni liste o tavoli: 340.3382645 - 346.7037043 - 349.5012282.

