"XXX Carnival Party" al "Liv Club" di Bassano del Grappa

Sabato 18 febbraio dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 presenta l'evento "XXX Carnival Party" per la festa di Carnevale in maschera a ritmo di musica con 2 sale da ballare. In Main Room suoneranno i dj Charlie, Edoardo Sartor, Loin & Tombolato, Markraft e G. Pitzalis. In Smoking Room by "Overstreet" selezioni con i dj N. Smith, Niky Lake e Nadrea Benedetti. Prezzi con consumazione: 7 euro ridotto con il flyer entro le ore 1 - 10 euro intero. Tavoli a partire da 20 euro a testa. Servizio bus navetta a 8 euro. Infoline per prenotazioni tavoli: 340.3382645 - 346.7037043 - 349.5012282. Per prenotazioni bus navetta: 346.3583767.

