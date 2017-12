XXL - La Studentesca: la sexy dj Jessie Diamond al Nordest

Venerdì 8 dicembre dalle 23 alle 4 il Nordest - Città del Divertimento presenta XXL - La Studentesca, il party più atteso dell'Alto Vicentino con 3 stage musicali e 2 special guest star nazionali: la sexy dj Jessie Diamond e il rapper Rkomi in concerto live.

Main Stage (Commerciale & EDM): Marco Festa - Rkomi - Jessica Tinelli - SPRKLS - Special Voice Performer: Ben Hamilton - Jeans Privè (Hip Hop & Trap): Bennett & Dj Betzy - Microtceh Room (Deep House & Techno): Badger.



PREVENDITE: bracciale al costo di 7 euro + 7 euro la sera dell'evento - INGRESSO IN SERATA: 17 euro

CENA + INGRESSO: 15 euro (Pizza + bibita + caffè + ingresso in discoteca) - TAVOLI: 20 euro in pista e 30 euro in privè exclusive

SERVIZIO CORRIERE (8 euro A/R)

ALTO VICENTINO (info & prenotazioni: 345.5764057): Arsiero 21.00 Piazza F.Rossi - Piovene Rocchette 21.15 Grumello - Schio 21.25 Stazione Corriere - Marano 21.40 Lidl - Malo 21.50 Supermercato A&O - Isola 22.00 Municipio / Ritorno con partenza alle 2.45.

VICENZA (info & prenotazioni: 334.9685035): Torri di Quartesolo 21.20 Parrocchia - Viale Aldo Moro 21.30 Distributore - IIS Antonio Canova 21.40 - Motta di Costabissara 21.50 Cafè Qubò - Ritorno con partenza alle 2.45.

INFOLINE PER PRENOTAZIONI: 347.5477077 - 345.4595923

