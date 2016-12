"Winter White Party" al "Feel Club" di Vicenza

Venerdì 23 dicembre dalle 23 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 presenta l'evento "Winter White Party" per festeggiare insieme l'inizio della stagione invernale nelle festività natalizie all'interno del locale allestito in bianco. Live set by Double Twin with Glenn White. In consolle suoneranno i dj resident Andrea Bozzi e Matteo Favaretto. Voice by Giulio Palm Beach e Andrew Wee. Ingresso omaggio donna entro le ore 1. Prezzi: 14 euro per l'uomo e 10 euro per la donna dopo le ore 23. Tavoli a partire dai 20 euro. Infoline per prenotazioni cena e tavoli: 349.4938449 - info@feelclub.it.

