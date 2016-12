"Winter Festival": la movida underground bassanese con 13 top dj al "Le Roi Club"

Giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2017 dalle 24 alle 5 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 inaugura l'anno nuovo con l'evento musicale "Le Roi Winter Festival" per la nuova movida underground bassenese: due serate da vivere ad alta intensità per forti emozioni insieme ai migliori dj del momento. Giovedì 5 gennaio 2017 suoneranno in consolle 5 dj: RiverBros; Christian Fainotz; Markraft Pendola; Muevelo El Perreo; The Mistomare's. Venerdì 6 gennaio 2017 super nottata con selezioni di ben 8 dj: Andrea Martini; Charlie Deejay; Loin & Alberto T.; Alessandro Casarotto; Dj Space; Gabri V, Fabio K. Bosa. Voice by Giamara Hernandez. Entrambe le sere entro le ore 1.30 ingresso donna a 2 euro solo per le prime 50 fortunate. Entrata uomo a prezzo intero. I party cominceranno alle 24.30. Special thanks to "Power Staff". Info & Reservation: 346.3583767.

