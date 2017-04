Weekend di Pasqua: lap dance acrobatica della sexy star Shayanna al "Boys"

Sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 aprile dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza in viale dell'Oreficeria 69 (zona industriale a 400 metri dalla fiera) organizza il "Weekend di Pasqua" con 3 giorni di spettacoli erotici, ospitando in esclusiva la sexy star venezuelana Shayanna per uno striptease mozzafiato (solo sabato). Dopo il gran successo del lesbo show con Beatrice Reyes del 12 novembre 2016, la spogliarellista latina torna nel capoluogo berico con il suo spettacolo originale di pole dance acrobatica.

Inoltre il "Boys" festeggerà la Pasqua sabato con il brindisi di mezzanotte offerto a tutti i partecipanti, domenica con la colomba e dolcetti insieme all'uovo gigante Boys e lunedì di Pasquetta con il tradizionale buffet. Prima e dopo l'attrazione principale oltre 30 ballerine in versione "conigliette" con topless a rotazione nell'American Tour oltre ai privè e consumazioni. Ingresso a 15 euro con consumazione. Il "Boys" è sempre aperto dal lunedì alla domenica escluso il martedì sempre dalle 23 alle 6. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Info per prenotazioni tavoli o feste: 0444.960737 - info@boysvicenza.com - 347.2102067.

SHAYANNA: si impone dal 2006 come sexy star, spogliarellista, ballerina di pole dance acrobatico, trapezio, artista circense, aerial performer, diventando una delle artiste più richieste dai locali a livello nazionale nell'ultimo periodo. Dopo anni di esperienza all'estero come pole dancer acrobatica, si stabilisce in Italia, dove le esibizioni si moltiplicano per via dei suoi show particolari e professionali con numerose feste private nei locali notturni, eventi in piazza, motoraduni, car washes, inaugurazioni. Shayanna ha una vena sexy erotica ed esplosiva a tratti ironica con costumi spettacolari e musiche curatissime con attenzione alle acrobazie e alle movenze feline di uno show mozzafiato per giochi di fuoco particolari. Per il momento non ha nessuna intenzione di entrare nel mondo del film porno per questioni caratteriali, nonostante abbia un buon rapporto con la sessualità.

