"Weekend di Carnevale" al Gilda: viaggio musicale nel passato

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta il "Weekend di Carnevale" con due serate speciali attraverso un viaggio musicale nel passato. Venerdì torna "Voglio Tornare Negli Anni '90" con i migliori successi del decennio 1990, mentre sabato ci saranno selezioni anni '70-'80-'90 a cura del dj resident Roberto Visonà. A partire dalle 20.30 sarà disponibile la cena su prenotazione con menù ristorante (25 euro) o menù pizzeria (20 euro), compreso l'ingresso nel locale da ballo. Prezzi: 12 euro uomo - 10 euro donna. Infoline per prenotazioni tavoli o cena: 0444.348128 - 333.9031719 - 337.463972 - 338.5929471.

