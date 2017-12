We Are Vicenza - La Studentesca a Villa Bonin

Sabato 23 dicembre dalle 22 alle 5 Villa Bonin Restaurant & Club ospiterà WAV - We Are Vicenza - La Studentesca per una notte con 7 ore di musica ininterrotta tra effetti speciali, opiti nazionali e internazionali per l’evento che segnerà tutti gli studenti di Vicenza. Apertura ingresso dalle ore 21. Entrata vietata ai minori di 15 anni.

Prevendite: 10 + 6 euro. Ingresso in serata: 20 euro con consumazione. Tavoli: 25 euro in pista e barchessa / 35 euro in privè.

Infoline: 327.1013308 - 393.123 393 / Info Tavoli: 339.7597624

SERVZIO CORRIERE:

RIVERA BERICA (noventa vicentina-Sossano) cell+39 335 7851891

VERONA (Montagnana, poiana, cologna veneta, lonigo, San Bonifacio) cell+39 342 0023351

SCHIO - MALO - THIENE - BREGANZE cell +346 713 7387

CHIAMPO-ARZIGNANO-MONTECCHIO cell+39 329 5957269

VALDAGNO-CASTELGOMBERTO-TRISSINO cell+39 329 5957269

CITTADELLA - GRANTORTO -GAZZO -VICENZA cell+340 5356676

ELENCO DISCO E FESTE