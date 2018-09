We Are Vicenza: il giovedì notte a Villa Bonin

GIOVEDì 06 SETTEMBRE

dalle 21.00 ti aspettiamo a VILLA BONIN - Club & Restaurant



>>>>> WE ARE VICENZA <<<<<



“In the city love my name

I ain’t gotta say it

Taste, taste, she can get a taste”



Una notte per 7 ore di musica ininterrotta con effetti speciali e ospiti nazionali e internazionali per l’evento che segnerà la storia delle studentesche di Vicenza! 🎉



1st guest: ARYFASHION

2nd guest: Fred De Palma



Tutto questo a #VillaBonin la location più prestigiosa!

⭐⭐⭐⭐



WAV è evento.

WAV è La Studentesca.

WAV è WE ARE VICENZA!



Let’s the party started!



1 NOTTE

3 SITUAZIONI MUSICALI

7 ORE DI MUSICA



Apertura dell’ingresso dalle ore 21.00!

Lo spettacolo prende forma con i migliori perfomer di sempre!





- BARCHESSA: Hip-Hop | Trap | Reggaeton | RnB



- EL CIELO: 360 Music



-MAIN ROOM: Commerciale | House | Edm





✨✨✨✨✨ PREZZI & INFO✨✨✨✨✨

Rivolgiti al tuo PR di fiducia per avere subito la prevendita (numero limitato)



REGULAR T. 10+6€ (con consumazione)



INGRESSO IN SERATA 20€ con consumazione

(anche senza l’acquisto della prevendita)





TAVOLI:



- IN BARCHESSA: 25 €

- BORDO PISTA: 25 €

- PRIVÈ: 35 €





VM di 15 anni

La direzione si riserva il diritto di convalidare o annullare, al momento dell'ingresso, il biglietto di prenotazione. L'ingresso è consentito solo se in possesso di un documento di identità valido con foto.



= INFO =



Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,49 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest



Info line

+ 39 327 1013308 (Tommy)

+ 39 393 0123 393



Info Tavoli

+39 339 759 7624





OFFICIAL PARTNER: 🏝🏝VG MANIA 🏝🏝