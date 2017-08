"Waves": la movida dell'estate a "Villa Bonin" di Vicenza

GUIDA FESTE IN DISCOTECA A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 18 - 20 AGOSTO

Sabato 19 agosto dalle 23 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza presenta l'evento musicale "Waves: Your Summer Soundtrack" nel giardino estivo "El Cielo" con ingresso omaggio donna entro le ore 1. Main Room: Andrea Bozzi​ e Matteo Favaretto​ in Main Room. Voice by Giulio Palm Beach​. Garden Room: Roberto Visonà.

A partire dalle 21 si potrà "Cena Glamour" con 3 proposte gastronomiche: menù pizzeria - menù ristorante - piatto unico "Villa". Nella cena è sempre compresa l'entrata nel locale da ballo. Dopocena con prima consumazione: 16 euro intero e 10 euro ridotto entro l'una per gli uomini - 14 euro per le donne dopo le ore 1. Tavoli: 20/25 euro. Info & Prenotazioni: 393.0123393.

ELENCO DISCO E FESTE