"Wake Pre Party" al "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 7 gennaio dalle 22 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 presenta la situazione musicale "Wake Pre Party" con una serata di presentazione targata "Wake Music" sull'evento alla discoteca Nordest con il top dj internazionale Steve Lawler (sabato 28 gennaio). In consolle suoneranno i dj Igig e Paul Novi form "Wake Music". Ricca l'offerta per i drink dal semplice spritz ai classici Pinacolada, Margarita, Manhattan, Caipiroska e Mojto fino al Cosmopolitan, Figaro, John Collins e Turquoise Blue: i cocktail Gatto e Geppeto sono le specialità della casa, creati dai barman profesionisti, preparati dalla "Barman Service". Il locale è aperto dal lunedì al venerdì dall 8 alle 2; sabato e domenica dalle 17 alle 2. Ingresso libero. Info "Wake Music": Mattia 340.9753525. Infoline per prenotazioni tavoli: 349.6862906 - info@pinocchiomusicafe.it.

