"Wake Music Pre Party" al "Pinocchio Musicafè" di Vicenza

Sabato 4 marzo dalle 22 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 (zona San Felice Cattane) presenta l'evento "Wake Music Pre Party" in attesa della serata speciale al "Nordest" con la top dj internazionale Monika Krise (sabato 18 marzo). In console si alterneranno i dj Ledbross e Alberto Perazzo from "Wake Music" Ingresso gratuito. Infoline: Mattia 340.9753525. Per prenotazioni tavoli: 349.6862906.

