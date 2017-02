"Wake": la regina internazionale della techno Monika Kruse al "Nordest"

Sabato 18 marzo dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà la dj Monika Kruse, regina internazionale della musica techno per l'evento mensile di "Wake Music Winter Season" con 3 sale da ballare. Dopo Nic Fanciulli, Joris Voorn & Steve Lawler arriva a Vicenza un altra grande icona della scena musicale mondiale. Oltre allo special guest i plus dj saranno And-C ( Wake Music, Italy) - The Lion Brothers ( Wake Music, Elrow, Flashmob, Italy) - Alberto Perazzo - Stephan Krus - Nacht Soundsystem (RÄV + DT Diego-T + IGIG). Prezzi d'ingresso in lista: 11 euro entro le 23 - 15 euro entro le 24 - 18 euro entro le 1. Intero: 20 euro. Tavoli: 20 euro in pista - 25 euro in privè. Infoline per liste e tavoli: 347.6545359 - 340.7397537.

