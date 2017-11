"Vog Opening Party": Tommy Vee special guest all'Amis Club di Vicenza

Domenica 12 novembre dalle 23 alle 4 ritorna "Vog Opening Party" per la nuova stagione invernale all'Amis Club di Vicenza. in via del Commercio 24. Arrivato al suo 5° anno come party più esclusivo del Veneto continua a mantenere le sue tradizioni: ingresso "only bracelet", house music con secret guest, dress code consigliato sempre alla moda. Dress code: Denim on Denim. Exclusive dj set con lo special guest Tommy Vee. Resident dj: Lorsi M. & Miky R.

Ingresso esclusivamente con bracciale, acquistabile dai pr VOG: 10 euro (bracciale) + 5 euro (in serata).

Info: Cesare 347.5408516 - Niko 348.0524523 - voginvites@gmail.com - www.vogparty.com.

