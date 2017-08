"Vivi Festival 2017": il party dei colori "Holi Summer Tour" a Vicenza

Sabato 9 settembre dalle 16 alle 22 a Campo Marzo di Vicenza "VIVI Festival 2017" ospiterà "HOLI", il primo festival a colori in Italia per il "Summer Tour 2017 Vacanze a Colori". Dopo l'incredibile successo dello scorso anno, ritorna ancora una volta a Vicenza il mitico party delle polverine colorate per un sabato dalle mille emozioni prima dell'inizio delle scuole. Come sempre ad ogni count down, scandito dal dj in consolle, partiranno vari lanci delle polveri (naturali al 100% e lavabili) dal palco per una cascata.

I sacchettini con i colori si potranno acquistare all'interno del festival. Per ragioni di sicurezza sarà vietato inserire all'interno dell'area qualsiasi tipo di colore proprio. Si consiglia di indosssare vestiti bianchi per risaltare maggiormente l'effetto cromatico. Sarà presente anche lo stand "HOLI" con il merchandising ufficiale. Apertura porte alle ore 15:30. Ingresso a pagamento. Info: www.holiontour.it - info@holiontour.it - Instagram: @holi_on_tour

HOLI - IL FESTIVAL DEI COLORI - SUMMER TOUR 2017. Con oltre 200 mila presenze in 3 anni "HOLI", il festival più colorato d’Europa, che si ispira alla tradizione indiana, è ripartito alla grandissima con il summer tour 2017. Sold out al debutto nella spiaggia di Sottomarina, una tappa allo Sherwood Festival di Padova che ha registrato la presenza di quasi 20.000 persone, 10.000 partecipanti a Vicenza al "Ferrock Festival" e molte migliaia di entusiasti "holi lovers" in tutte le altre tappe. Con quasi 80 mila like alla pagina ufficiale di Facebook, Holi è un fenomeno senza precedenti. La foto del bacio colorato tra i due innamorati divenuta virale e finita pure sulle copertine dei magazine, oppure il regista Fausto Brizzi, autore tra gli altri di “Notte prima degli esami”, quando ha girato una parte del suo film “Forever Young” durante la tappa romana dell’Holi on Tour, filmando il lancio dei colori.

