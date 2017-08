Vivi Festival 2017: "90 Wonderland Summer" in Campo Marzo

Venerdì 8 settembre alle 21 in Campo Marzo a Vicenza la rassegna "VIVI Festival 2017" ospiterà il format "90 Wonderland Summer Tour" con il party di riferimento per gli amanti del mitico decennio. Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, dj, ballerini, personaggi fantastici degli anni '90, gadget, effetti speciali e un super video show. Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, per ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un periodo glorioso. All'ingresso verrà richiesto un contributo simbolico di 2 euro per il mantenimento della pulizia del parco e al fine di far vivere a tutti un evento in una fantastica area concerti completamente vigilata con servizio di sicurezza professionale.

LOCATION. Per l’occasione lo storico parco della città verrà trasformato in una strepitosa area concerti, allestendo un palco fisso che ospiterà oltre 10000 persone. Ma non sarà solo la musica l'unica attrattiva: Street Food, Bar, Sport, Area Relax e molto altro.

INFOLINE: Mene 340.7397537 - Cico 347.6545359 - info@90wonderland.com.

ELENCO DISCO E FESTE