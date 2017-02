"Viva la Vida": house music con Rivaz, K Robin e J Feel al "Casamia Easy Club"

Venerdì 17 febbraio dalle 22 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commecio 17 ospiterà i dj Rivaz, K Robin e J Feel per una serata house d'eccellenza nella nuova "one night" del capoluogo berico. Dalle 22 alle 24.30 ingresso omaggio. Dopo le 24.30 entrata con consumazione: 14 euro uomo e 10 euro donna. Per informazioni e prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it.

