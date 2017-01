"VIP: Very Ignorant Party: Luxuria Edition" al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

Sabato 21 gennaio dalle 22 alle 4 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 ospiterà l'evento musicale "VIP: Very Ignorant Party Luxuria Edition", la festa itinerante nelle principali location del divertimento nel vicentino. Questa edizione di "VIP" sarà improntata sulla "Luxuria", uno dei sette vizi capitali, per dare libero sfogo alla propria personalità goliardica senza pensieri, perchè l'unico "Vip" è colui che partecipa al party. In console suoneranno le coppie di dj: SaMa & RoCa e Dr. Sambu & Manuel P. Musica a 360 gradi: hip hop, reggaeton, edm, dance anni '90-2000, new afro e techno. L'evento è in collaborazione con "La Movida" e "Power Staff". Infoline per prenotazione tavoli: 347.2374028 Sambu - 333.5085738 Manuel - 338.9625841 Sabino - 345.4489773 Roberto.

ELENCO DISCOTECHE