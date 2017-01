"Vinai": la coppia dj top electro house al "Live Club" di Bassano del Grappa

Sabato 11 febbraio dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in collaborazione con "Experience" ospiterà in esclusiva il duo "Vinai", la coppia italiana di dj più amato del palcoscenico electro house mondiale. Dopo aver fatto saltare i palchi di "Tomorrowland e "Ultra Music Festival" e nei migliori di tutto il mondo, Alessandro e Andrea Vinai di Brescia tornano in Veneto. Prima e dopo l'esibizione degli ospiti speciali suoneranno in console i dj Edoardo Sartor, Breakers, Pluswell e Nic Armstrong. Prezzi: 11 euro on line su www.mailticket.it - 13 euro fino alle ore 1 - 15 euro dopo le ore 1. Tavoli: 25 euro normale - 35 euro in "Vip Zone". Infoline per prenotazioni tavoli: 349.5012282. Servizio navette da Vicenza: 346.5746091.

