"Villa Gazzetta Summer Festival 2017" a Sossano: i party trash "Freak" e "Mordimi"

GUIDA FESTE IN DISCOTECA NE VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 31 LUGLIO

Venerdì 28 e sabato 29 luglio dalle 22 alle 22 a Sossano arriva il "Villa Gazzetta Summer Festival 2017" nell'ambito della rassegna "No Par Scherzo" nel parco di Villa Gazzetta in via Roma. con due serate dedicate alla musica e al divertimento con i party più trash del vicentino e non solo: "Freak" e "Mordimi". Durante la serata saranno in funzione bar e stand enogastronomici con drink e food per tutti i gusti. Ingresso completamente gratuito. Infoline per prenotazioni tavoli: Niko 348.0524523 - Cesare 347.5408516 - Matteo 349.8397628.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDÌ 28 LUGLIO - FREAK: L'evento trash per eccellenza - Musica fuori dagli schemi, gente fuori dagli schemi, situazioni fuori dagli schemi - In console i dj Matteo Demo from Radio Piterpan Official & Baly Mc Fly

SABATO 29 LUGLIO - MORDIMI: L'ignoranza sulla pista da ballo - Tre parole per definire chi viene a questo party: belli, molesti e frizzanti - In console i dj Mattia Sonic & OnEmme Dj.

