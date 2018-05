Villa Bonin: Opening Summer Season 2018

L'estate 2018 di Villa Bonin, punto di riferimento del divertimento in Veneto e non solo, inizia venerdì 11 e sabato 12 maggio.

La Villa apre le porte all’estate con una programmazione tutta nuova, per regalare emozioni a tutti i suoi ospiti.

Villa Bonin è un giardino d’eccellenza, frequentato da chi in Veneto e non solo cerca il meglio.

Ogni notte, in party sempre diversi, non mancano mai allestimenti, performance e show di grande impatto.

Ogni dettaglio di questo spazio è stato studiato e rinnovato.

Dall’aperitivo passando per la cena, sempre davvero curata (le opzioni sui menu sono sempre tante: tra piatti di carne o pesce, pizza gourmet, insalatone, etc), fino all’alba, con musica dal vivo e dj set... ogni notte alla Villa è uno spettacolo continuo.

In altre parole, ogni weekend relax e divertimento sono garantiti da proposte di livello assoluto.

Gli eventi in programma a Villa Bonin per l’estate 2018 sono già tanti ma è giusto concentrarsi sul primo weekend d'apertura, già molto atteso a Vicenza e non solo.

Per l'opening party dell'11 e 12 maggio 2018 a Villa Bonin in console si alternano dj decisamente eccellenti, tra cui Andrea Bozzi, Matteo Favaretto, Nicola Bozzetto e Gianmaria Veronese.

Alla voce venerdì 11 c’è Chiara Giorgianni, mentre sul palco a dare energia sabato 12 invece arriva Thorn.

Ma non basta, anche la musica dal vivo è da non perdere.

Sabato 12 maggio sul palco c'è il one man show di Luca B, mentre venerdì 11 la stagione estiva inizia con l'intrattenimento d’eccezione, quello di Umberto Smaila, che si esibisce con la sua straordinaria band.

La Cena

Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accoglendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire la cena con le seguenti proposte:



Ristorante Venerdì: Donna 30,00€ - Uomo 33,00€

Ristorante Sabato: Donna 26,00€ - Uomo 28,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet.

Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria Venerdì: Donna 23,00€ - Uomo 25,00€

Pizzeria Sabato: Donna 21,00€ - Uomo 23,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.





Prezzi e Orari

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca.



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: 10,00 € con consumazione

Uomo: 13,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 16,00 € con consumazione