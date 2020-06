Villa Bonin: in giardino cena e spettacolo sotto le stelle

Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2020 inizia l'estate di Villa Bonin Club & Restaurant. La festa è "Under the Stars", ovvero "Sotto le stelle", due appuntamenti da vivere con gli amici in meravigliosi giardini.

Si può cenare, bere un drink, ballare tutto "Under the Stars", all’aria aperta, aspettando l’alba nelle sale esterne di Villa Bonin Club & Restaurant, Garden Room ed El Cielo. Si potrà tornare ad assaporare la spensieratezza e la libertà che in questi mesi è tanto mancata a tutti. E se piove? La serata si svolgerà regolarmente.

Il programma artistico è all'altezza della situazione: venerdi 26 e sabato 27 Giugno si parte con la cena spettacolo e lo show unico di Luca B.

Venerdì 26 in Garden Room i dj sono M. Favaretto, A. Bozzi, guest Thorn. In El Cielo al mixer c'è R. Visonà.

Sabato 27 giugno in Garden Room al mixer ci sono G. Veronese, A. Bozzi, guest Aryfashion. In El Cielo invece in console arrivano V. Mazzon, M. Bozzi, M. Kampo.

La cena inizia dalle 21 con l’aperitivo servito al tavolo e sfiziosi finger food da gustare nel verde dei giardini del locale. Poi si sceglie tra menù ristorante (Donna 26,00€ - Uomo 28,00€) e menù pizzeria (Donna 21,00€ - Uomo 23,00€).



Nel prezzo del menù ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo verrà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini (una bottiglia di vino ogni quattro persone) selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, gli hamburger gourmet oppure assapora la grande novità di questa stagione: la grigliata mista di carne "made in Villa". Nel prezzo del menù pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Al posto della pizza a scelta una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.



Dalle ore 22.30 è poi possibile l’ingresso in discoteca (Donna e Uomo: 10 € con consumazione)

VILLA BONIN Club & Restaurant

Via Del Commercio, 49 | Uscita VI Ovest - 36100 Vicenza

+39 393 0123 393