Vigilia di Natale al "Nordest": liscio con "Alberto e I Murales"

IL WEEKEND NATALIZIO A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 24 dicembre dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'orchestra "Alberto e I Murales" nella Sala Live/Liscio per la Vigilia di Natale con musica passata e contemporanea. Il gruppo ha pubblicato tre album: "È bello il mio paese" (2013), "Era così" (2010), "Libero" (2012). Canzoni più popolari: "Django Kid" da "Libero" - "Scelgo Te" da "È bello il mio paese" - "La fine di una storia" da "Libero". Case discografiche: Fonola Dischi, Bernardi Records, Edizioni Caramba. Ingresso dal piano superiore del locale. Entrata a 10 euro uomo/donna con consumazione. Nella parte inferiore del "Nordest" si terrà la festa "Oasi Christmas In Love" con due sala da ballare (10 euro con 2 consumazioni entro mezzanotte; 15 euro con una consumazione dopo mezzanotte). Domenica 25 dicembre dalle 20 alle 4 ci sarà l'evento "Natale al Nordest" con revival, latino e lisco con "I Rodigini" (ingresso unico a 11 euro; cena pizza-bibita-caffè-entrata a 14 euro). Infoline per prenotazioni tavoli: 347.654 5359 - info@discotecanordest.com

