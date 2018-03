Per celebrare il San Patrizio, Vicenza St.Patrick's Festival torna a farvi immergere nella FESTA D'IRLANDA per eccellenza.

STAGE 1: POSITIVA ROCKABILLY BAND, Lasciati trasportare dai ritmi scoppiettanti da questa Band che ha 20 anni di storia suonata assieme. Ballerine danzanti faranno parte di questa favolosa serata aspettando l’ospite della serata....Free Gadget Live At Totem Club Vicenza

STAGE 2: CISCO, Ex Frontman dei MODENA CITY RAMBLERS, *IN ESCLUSIVA* per il Vicenza St.Patrick’s Festival. Il Folk di CISCO Vi immergerá nella festa d’Irlanda per eccellenza. Gli strumenti tradizionali della sua band composta da ben 8 elementi daranno il via a questa spettacolare festa di San Patrizio. Vivi l'atmosfera Irlandese per eccellenza...Free Gadget Live At Totem Club Vicenza

DJ'S SET:

Alessandro Munari

Matteo Bussi

EXTRA

2 Palchi

Stand Gastronomico

Photos Service

Video Service

Allestimento a Tema

Zona Fumatori

ACCESSO

TOTEM CLUB dalle ore 21.00 alle ore 05.00

Non servono Tessere

SERVIZIO CLIENTI VICENZA ST.PATRICK'S FESTIVAL

Dalle 15.00 alle 23.00 tutti i giorni.

telefono : 3333252347

Totem Club

Via Vecchia Ferriera 135, 36100 (VI)

Vicenza St.Patrick's Festival