"Vicenza Reggae All Stars": 10 top dj al "K2 Music Place" di Vicenza

Sabato 21 gennaio dalle 22.30 alle 4 presso il locale K2 Music Place di Vicenza in strada della Pelosa 183 "Jamrock Festival" presenta l'evento musicale "Vicenza Reggae All Stars" per l'appuntamento annuale, che riunisce tutti i sound e le crew reggae del capoluogo berico. Saranno 6 ore di musica ad alto livello qualitativo con 10 dj in console: Pink Rabbits Kill - Frencio Dovie Crew - Il Banzi - Chemikangelo - Wavedub - Dj Rich - THC Sound System - Fifty Dreads boom fyah selecta - N L Sound - Dj Bose. Sottoscrizione all'ingresso: 5 euro. Ingresso riservato ai soci Arci: (tessera 2017 presso il locale al costo di 5 euro).

ELENCO DISCO E FESTE