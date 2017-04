Vicenza in Festival: "90 Wonderland" al Foro Boario

Venerdì 9 giugno alle 21 è in programma lo spettacolo "90 Wonderland" con la migliore musica degli anni ’90 nell'Area Spettacoli Ex Foro Boario di Vicenza per la rassegna "Vicenza in Festival 2017" (vedi programma). Sulle note di celebri hit pop, rock e dance sarà una serata all’insegna del divertimento con dj, ballerini, sbandieratori, personaggi fantastici, effetti speciali, video show e gadget per il pubblico. Una vera e propria ondata di intrattenimento e spettacolo per un evento unico nel suo genere adatto ad ogni tipo di spettatori, giovani, meno giovani e famiglie con una festa per tutta la città insieme alla mascotte "Wonder". Ingresso gratuito.

