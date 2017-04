"Vibration do Brasil": i ritmi tropicali del party carioca al "Vinile Club"

Sabato 29 aprile dalle 22.30 alle 4 lal discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta "Vibration do Brasil" con le incursioni live del collettivo di percussionisti "Bloko Intestinhao". Una notte dedicata alla cultura brasiliana tra danze sfrenate dal sapor latino e cocktail tropicali. Dj set funky - reggaeton - electro latino - afro - reggae. Il locale sarà allestito a tema con zona fumatori e "photo service". Ingresso unico a 5 euro. Servizio clienti dalle 10 alle 19 tutti i giorni: 347.1601429.

ELENCO DISCO E FESTE