Venerdì revival, latino e liscio con Graziano Cianni Orchestra al "Nordest"

Venerdì 24 marzo dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta il "Friday Night" per 3 situazioni musicali con latino, revival e liscio. Nella Sala Live sarà protagonista il ballo liscio con Graziano Cianni Orchestra. Da ormai 4 anni Graziano Cianni interpreta e suona con una formazione di 10 musicisti esperti di altissimo livello con un vasto repertorio. Il sound latino sarà curato da Rino dj, mentre la musica revival anni '70-'80 verrà selezionata dal dj Roberto Danza. A partire dalle 20.30 speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè a 14 euro. Ingresso unico a 11 euro uomo/donna con consumazione.

BIOGRAFIA GRAZIANO CIANNI: nasce il 10 marzo 1990 a Sant'Angelo di Cetraro, un piccolo paese in provincia di Cosenza. Fin da piccolo mostra interesse per la musica. All'età di 8 anni grazie a suo nonno paterno Attilio (anche lui musicista) intraprende gli studi della Fisarmonica Diatonica, muovendo così i primi passi nel mondo artistico. All'età di 12 anni si iscrive ad una scuola di canto privata con un'insegnate del posto, riscuotendo risultati positivi. Nel 2003 nasce il duo "La Musica di Attilio & Graziano Cianni" insieme al fratello Attilio, che sin da subito riscuote successo in tutta la provincia calabrese. All'età di 16 anni sempre insieme al fratello Attilio si iscrive ad un' Accademia Musicale rinomata, A.P.M. Music Center, dove Attilio fa corsi di perfezionamento di teoria, solfeggio e tecniche varie. Nel 2008 si trasferisce insieme al fratello in provincia di Pavia con la speranza e la voglia di continuare il suo percorso musicale. Dopo diversi provini in varie orchestre locali, nel settembre 2009 entra, come voce solista, nell'Orchestra di Gigi Chiappin, dove vi rimane per soli 3 mesi. Dopo questa breve esperienza musicale, Graziano si esibisce più volte con l'Orchestra Franco Bagutti. A marzo 2010 decide di comune accordo con il maestro Franco Bagutti, di fondare un'orchestra tutta sua. Il suo primo lavoro discografico è la "Bugiarda" (2011), a cui seguirà anche il secondo album "Passione" (2013). A gennaio 2014 nasce "La A&G Music Scool", una scuola di musica, che offre laboratori e lezioni a studenti di musica, contribuendo alla loro formazione.

