Venerdì revival, latino e liscio con Daniele Cordani Orchestra al "Nordest" di Caldogno

Venerdì 17 marzo dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta il "Friday Night" per 3 situazioni musicali con latino, revival e liscio. Nella Sala Live sarà protagonista il ballo liscio con l'Orchestra Daniele Cordani. Il sound latino sarà curato da Rino dj, mentre la musica revival anni '70-'80 verrà selezionata dal dj Roberto Danza. A partire dalle 20.30 speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè a 14 euro. Ingresso unico a 11 euro uomo/donna con consumazione.

ELENCO DISCOTECHE