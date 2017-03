Venerdì latino, revival e liscio con Pietro Galassi Orchestra al "Nordest"

Venerdì 31 marzo dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta il "Friday Night" per 3 situazioni musicali con latino, revival e liscio. Nella Sala Live sarà protagonista il ballo liscio con Pietro Galassi Orchestra. Il sound latino sarà curato da Rino dj, mentre la musica revival anni '70-'80 verrà selezionata dal dj Roberto Danza. A partire dalle 20.30 speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè a 14 euro. Ingresso unico a 11 euro uomo/donna con consumazione.

PIETRO GALASSI ORCHESTRA: nasce il 25 gennaio 1998. A differenza di tante orchestre importanti presenti oggi sullo scenario musicale italiano, l’Orchestra Pietro Galassi nacque come trio, formato da Pietro (sax, fisarmonica, tastiere e voce), Valentina (voce solista) e Roby (tastiere e voce). L’incontro con l'impresario toscano Fabio Ceccarini, titolare dell’agenzia Musica Amica, nonché grande musicista e compositore, è stato il primo gradino determinante per la carriera artistica del gruppo, riconoscendone il talento e la genialità. Dopo tre anni di attività, Pietro volle tentare l’ampliamento aggiungendo il quarto musicista, Lorenzo (fisarmonicista), per incrementare il bagaglio e il repertorio del loro spettacolo. Nacque così il Pietro Galassi Group. La voglia di crescere era sempre di più e sempre maggiori erano i consensi, che negli anni successivi Pietro inserì anche batteria, basso, chitarra e tromba: una scalata verso il successo tale che permise all’Orchestra di Pietro Galassi di diventare una delle più quotate in Toscana. Fabio Ceccarini li presentò alla grande agenzia teatrale SGR di Graziano ed Andrea Tagliati. Il loro calendario continuò ad ampliarsi. Pietro Galassi, oltre alla capacità di musicista professionista, si è fatto conoscere al grande pubblico anche come autore di numerose canzoni. Tra queste in evidenza: ”Ti amo davvero”, “L’Appuntamento”, “Promesse Da Marinaio”, “Mare Sincero”, “Occhi neri”, “Da Napoli a New York” ecc.. La terza tappa fondamentale nella carriera di Pietro è proprio nell’ambito autorale con la conoscenza dell'autore, Stefano Delnevo, con cui nacquero “Mascherina”, “Ti Sposerò”, “Firenze”, “Innamorato”, “Casa Mia”, “Ritratto”, “Sangue Amaro”, “Eternamente” e tanti altri successi portati alla ribalta direttamente dall’Orchestra Galassi, ma anche da stimati colleghi "Big" nella musica da ballo, come il maestro Bagutti, Ruggero Scandiuzzi, Roberto Polisano e molti altri. Attualmente l’orchestra è formata da: Valentina, voce solista, nell’orchestra dal 1998; Lorenzo, fisarmonica, nell’orchestra dal 2001; Matteo, voce e tastiere, nell’orchestra dal 2003; David, batteria, nell’orchestra dal 2005; Antonio (Tony), chitarra, nell'orchestra dal 2008; Marco, clarinetto, sax, chitarra e voce, nell'orchestra dal 2012; Attilio, pianoforte, nell'orchestra dal 2012; Roberto, basso, nell'orchestra dal 2015; Pietro Galassi, voce, sax, fisarmonica e tastiere.

