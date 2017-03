Venerdì latino, revival e liscio con "Fabio Cozzani Orchestra" al "Nordest"

Venerdì 10 marzo dalle 20.30 alle 3.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta il "Friday Night" per 3 situazioni musicali con latino, revival e liscio. Nella Sala Live sarà protagonista il ballo liscio con l'Orchestra Fabio Cozzani. Il sound latino sarà curato da Rino dj, mentre la musica revival anni '70-'80 verrà selezionata dal dj Roberto Danza. A partire dalle 20.30 speciale pacchetto Pizza/Insalatona+Bibita+Caffè a 14 euro. Ingresso unico a 11 euro uomo/donna con consumazione.

Orchestra Fabio Cozzani: è una giovane band, che da qualche anno sta lasciando il segno nel panorama del ballo liscio grazie alla loro carica di energia e simpatia. Oggi Fabio Cozzani collabora con diverse agenzie teatrali ed artistiche italiane, che lo stanno promuovendo nelle discoteche e delle sale da ballo di tutta l’italia. Scenografia completa di pedane rialzate, macchine del fumo, luci e componenti dello spettacolo di ultima generazione, un affascinante pianoforte bianco con altri strumenti sono gli elementii basilari per una grande varietà di brani, dal liscio classico e tradizionale al latino americano, dal pop italiano ai successi internazionali, dalle melodie degli anni '60-'70-'80 fino alla dance piu attuale.

ELENCO DISCOTECHE