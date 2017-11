Venerdì latino con il maestro Arozarena all'Hollywood di Schio

Venerdì 11 novembre dalle 22.30 alle 4 la discoteca Hollywood DiscoMusicFood di Schio in via Lago Albano 13 presenta la serata latina con il Maestro Fernando Valentin Arozarena, che ritorna a grande richiesta dopo il successo dell'inaugurazione (6 ottobre) e insieme allo staff animazione by Alessia, Dayneris, Francois, Jader, Stefania, Tofu e Raffa.

3 sale da ballare: Sala Centrale con Dj MiHavana - Sala Specchi con Dj Emkaj e Kizomba 100% by Gibi & Regina - Sala Cacao Karaoke Time.

Cena dalle ore 20: Pizza + Bibita + Caffè + Ingresso: 15 euro - Prenotazioni tavoli: 327.4488482.

