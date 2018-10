Lorenzo Speed Amore Radio Show

Venerdì 05 Ottobre 2018 dalle ore 20.30 in poi si svolgerà per la prima volta nella città di Torri di Quartesolo ( Vicenza ) e più precisamente all’Enjoy club, in via della croce 19, un Evento Speciale dall’orario di aperitivo in poi…



Ad attenderVi per l’occasione, Antonio, Lara e tutto lo staff dell’Enjoy club, a soli 3 km dal casello di Vicenza est ( situato lungo l’autostrada A4 Milano – Venezia ).



Dalle ore 20.30 in poi ci si potrà divertire e scatenare ( nel senso buono ovviamente ) al ritmo delle sonorità più speciali dagli anni ’80 ad oggi. La musica spazierà tra diversi generi musicali, per dare risalto ai dischi e alle canzoni più caratteristiche di questi diversi decenni, e quindi si potranno ascoltare sonorità diverse passando ad esempio da un brano come ‘Hymn for the weekend’ dei Coldplay ad uno come ‘Faded’ di Alan Walker. Un viaggio musicale senza limite alcuno, dalla musica più soft e lounge da ascolto, a quella più moderna, passando per qualche intramontabile hit radiofonica e non solo.

Durante L’Evento, per l’occasione, ci sarà come ospite speciale, direttamente da RadioGamma5, nota emittente radiofonica padovana attiva dal 1976 e con

sede a Campodarsego ( Padova ), lo speaker LORENZOSPEED*, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico AMORE Radio Show, arrivato ormai ad 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ha ospitato in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e genere, da Deejays / Producers di fama mondiale, a scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti ecc. ecc. ecc. In particolare, L’Artista Vicentino, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un’esperienza quasi trentennale di locali di tutto il Nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture ed il viaggio lo ha portato in svariati Paesi del Pianeta, quali ad esempio, Albania, Argentina, Austria, Thailandia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Lussemburgo, Slovenia, Grecia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera, ecc. ecc. ecc.

Gallery