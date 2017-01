"Veglione di Solidarietà in Maschera" per la Croce Rossa alla "Casa dei Gelsi"

Sabato 11 febbraio alle 20 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza il "Veglione di Solidarietà in Maschera" per un carnevale di beneficenza. E' gradita la presenza in maschera. Il ricavato' sara' devoluto alle attivita' assistenziali della Croce Rossa Comitato Locale di Bassano del Grappa. II costo della serata sarà di 60 euro a persona, e' gradita la maschera! Prenotazioni fino al 9 febbraio: 0424.529302 dalle 9 alle 13.

