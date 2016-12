"Veglione di Capodanno": 3 cenoni alla "Corte degli Aranci di Marano Vicentino

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 20 alle 6 "La Corte degli Aranci" e "Roba da Grandi" presentano il "Veglione di Capodanno 2017: Roba da Grandi" con un raffinato cenone a scelta tra 3 menù e un dopocena musicale con dj set selezionati per un pubblico adulto. E' stato costruito il Capodanno più esclusivo dell'Alto Vicentino con ingresso vietato ai minori di 24 anni. La storica location della "Corte deglii Aranci" è stata ristrutturata, mantenendo inalterate le caratteristiche e le particolarità dello storico casolare veneto, che si trova a Marano Vicentino in via San Fermo 58, a pochi chilometri dai principali centri dell’Alto Vicentino e dal casello autostradale di Thiene. A partire dalle 21 comincerà l'intrattenimento con il grande live show targato "Corte degli Aranci". Alle 23.30 doppia situazione musicale nel portico e nel privè. Solo dopo le 24 sarà possbile l'ingresso per il dopocena con la situazione del "Capodanno 2017: Roba da Grandi". Prezzi cenoni fino ad esaurimento posti disponibili: "Cena all'Italiana" (50 euro entro il 23 dicembre e 60 euro dopo il 23 dicembre); "Menù Ristorante Cenone" (60 euro entro il 27 dicembre e 70 euro dopo il 27 dicembre); "Menù Ristorante Deluxe" (80 euro entro il 23 dicembre e 90 euro dopo il 23 dicembre). Prezzi per il dopocena in discoteca: 20 euro con 2 consumazioni con prenotazione entro il 30 dicembre; 20 euro in serata con una consumazione senza prenotazione. Infoline per prenotazioni: Ricky Funway 333.4195777 - Massi Angelstaff 338.9637207 - Jan Gianluca 333.9734365.

Il programma dei cenoni a scelta:

1 - CENA ALL'ITALIANA (50 euro entro il 23 dicembre - 60 euro dopo il 23 dicembre) - Prenotazione obbligatoria con posti limitati

- Bienvenue flute di bollicine della Valdobbiadene

- Tavolozza delle tradizioni con delizie dello chef, salumi e formaggi freschi e stagionati accompagnati da giardiniera e focaccina di lievito madre

- Selezione degustativa di pizza in pala in pot-pourri di sapori di terra e di mare su fantasia del mastro pizzaiolo

- Acqua e bibita media

2 - MENU RISTORANTE CENONE (60 euro entro il 27 dicembre - 70 euro dopo il 27 dicembre)

ANTIPASTO: Fiocchetti di Bresaola di Ginestra al radicchio di Treviso, feta greca e tartare di mango

PRIMO: Delizia di paccheri fatti in casa ripieni di verdurine di stagione e Prosciutto Veneto DOP e Burratina Pugliese

SECONDO: Tagliata di Angus Argentina su letto di porcini

CONTORNI: Patate al curry al forno e tortino di melanzane alla parmigiana

DESSERT: Panettone con crema alla vaniglia

Acqua e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone

3 - MENU RISTORANTE DELUXE (80 euro entro il 23 dicembre - 90 euro dopo il 23 dicembre) - Prenotazione obbligatoria con posti limitati

APERITIVO: Flute di benvenuto e bruschettine della casa con mozzarella di bufala DOP

ANTIPASTO: Fiocchetti di Bresaola di Ginestra al radicchio di Treviso, feta greca e tartare di mango

BIS DI PRIMI: Risotto alla zucca, Brunello di Montalcino e capesante - Delizia di paccheri fatti in casa ripieni di verdurine di stagione e prosciutto veneto DOP e burratina pugliese

SECONDO: Filetto di costoletta di vitellone irlandese al tartufo dei Colli Berici con patate al curry al forno e tortino di melanzane alla parmigiana

DESSERT: Semifreddo al torroncino su fonduta al cioccolato

Acqua e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone

