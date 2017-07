"VB Days Anniversary": doppia serata per il compleanno di "Villa Bonin"

Venerdì 14 e sabato 15 luglio dalle 22.30 alle 5 la discoteca "Villa Bonin Club & Restaurant" di Vicenza presenta l'evento celebrativo "VB Days Anniversary" per festeggiare il compleanno del locale con due notti uniche da vivere dalla cena cantata al dopocena musicale fino all'alba. Un weekend dedicato alla storia di "Villa Bonin" con l'esclusiva nazionale della serata "#Livethenow" by "Moët & Chandon".

Scenografie senza precedenti, effetti speciali ed allestimenti, che rappresenteranno un ringraziamento a chi ha seguito e ha partecipato ai party del locale berico. Dinner Live by "Irene Guglielmi & Movida Band" e Luca B. In consolle suoneranno i dj: Andrea Bozzi - Breakers - Matteo Favaretto - Roberto Visonà - Nicola Bozzetto - Gianmaria Veronese. Special guest performer Thorn e Ary Fashion. Vocalist by Chiara Giorgianni Voice e Giulio Palm Beach.

Dalle ore 21 si potrà cenare nell'esclusiva location per il "Dinner Glamour" con i menù ristorante, pizzeria e piatto unico (compresa l'entrata nel locale da ballo). Nel dopocena ingresso omaggio donna e 13 euro uomo fino alle ore 1. Entrata a 12 euro donna e 16 euro uomo dopo le ore 1. Infoline per prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it - www.villabonin.it.

