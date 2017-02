"Valentine's Weekend": AK 47 live show al "Cà di Dennis" di Vicenza

Sabato 18 febbraio dalle 22 alle 4 il locale "Cà di Dennis" a Vicenza in via Zamenhof 423 presenta l'evento "Valentine's Weekend" con il live show del gruppo "AK 47", specializzato nella musica rap con un collettivo artistico di videomaker, mc, producer e dj. Per l'occasione si esibiranno anche delle ballerine di pole dance. In console special guest dj Masha Zirpoli. Partirà anche un autobus da Bassano del Grappa alle 22.30. Per informazioni, prevendite e bus: 331.6673140 - 324.6261781. Infoline per prenotazioni tavoli: Dennis 380.1545229.

ELENCO DISCO E FESTE