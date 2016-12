"Vacanze di Natale": festa studentesca al "Liv Club" di Bassano del Grappa

Venerdì 23 dicembre dalle 21 alle 4 "Snack Culture"," Slumb", "Swag" e "Degamà" presentano l'evento studentesco "Vacanze di Natale" presso la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà del Gaggion Basso 11 con la in collaborazione con gli studenti degli istituti superiori di Bassano del Grappa, Cittadella, Marostica, Breganze, Possagno e Castelfranco Veneto. Due sale da ballare per uno show spettacolare con effetti speciali. Special guest dj Edmmaro e Kharfi. In Main Room selezioni musicali dei dj locali emergenti "local heroes" (edm/commercial/hiphop). In Pluslab Room suoneranno dj Pluswell & Friends. Attivo servizio guardaroba. Locale climatizzato. Ingresso: 13 euro in prevendita + 2 euro all'ingresso con consumazione; prezzo intero maggiorato la sera dell'evento. Infoline: Samu 349.5012282. Prevendite/tickets: Jacopo 348.8181494 (Bassano del Grappa, Cittadella e Castelfranco Veneto); Edoardo 370.3022631 (Bassano del Grappa zona centro e stazione); Enrico 342.1536944 (Centro studi, Bassano). Navette: Nicolò: 342.5455463.

