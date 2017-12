"Universiadi di Natale: American Pie" a La Casa dei Gelsi

Sabato 23 dicembre dalle 23.30 alle 4 La Casa dei Gelsi presenta Universiadi di Natale: American Pie per il party universitario del bassanese e dintorni con gli studenti provenienti dalle facoltà di Padova, Verona, Venezia, Trento etc. In consolle: Francesco Effe - Loin & Alberto Tombolato - Edoardo Pontecorvi & Andrea Pigato.

Prezzi con consumazione: 8 euro universitari - 13 euro non universitari.

Ingresso vietato ai minori di 25 anni. Riduzione con documento identificativo che attesta l'iscrizione ad un corso di laurea all'anno accademico in corso. Info 348.8228520 - 349.5012282

