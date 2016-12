"Universiadi del Natale" alla "Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà

Venerdì 23 dicembre dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento "Universiadi di Natale" per l'appuntamento natalizio dedicato agli studenti universitari, che rientreranno in città per le vacanze delle festività. Il party universitario è rivolto principalmente alle matricole, ai pendolari e ai fuori corso. Pre-serata ufficiale al locale "Why Not?", il cocktail bar a Bassano del Grappa in via Zaccaria Bricito 2. In consolle sonorità a 360 gradi dalla musica commerciale al revival fino alla house e all'hip hop. Prezzi: 7 euro per universitari; 12 euro per i non universitari. L'ingresso ridotto sarà agevolato con documento identificativo valido, che attesta iscrizione ad un corso di laurea all'anno accademico in corso. Per informazioni e prenotazioni: 348.0667251 - 349.5012282.

