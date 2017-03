"Unconventional: Best Friday Night": la movida bassanese al "Le Roi Club"

Venerdì 24 marzo dalle 23.30 alle 4 il locale "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta "Unconventional: Best Friday Night" per la movida bassanese con musica a 360 gradi in collaborazione con "Power Staff". In Main Room suoneranno i dj Charlie Deejay, Alessandro Casarotto. Voice by Giamara Hernandez. In Queen Room selezioni by Dj MS (official Nitro Wilson dj). Ingresso donna a 2 euro entro le ore 1.30 per le prime 50 fortunate. Entrata uomo a 5 euro. Infoline per prenotazioni: 327.4160827.

