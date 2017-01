"Unconventional 9": Marco Zona e Markraft al "Le Roi Club" di Bassano del Grappa

Venerdì 13 gennaio dalle 23.30 alle 5 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta l'evento musicale "Unconventional 9" in collaborazione con "Power Staff". Main Room: Marco Zona e Markraft. Voice: Giamara Hernandez. Queen Room: Zalos dj. Entro le ore 1.30 ingresso donna a soli 2 euro per le prime 50 fortunate. Entrata uomo a pagamento. Info & Reservation: 346.3583767.

