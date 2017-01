"Una Vita da Libidine" con Jerry Calà al "Nordest" di Caldogno

Sabato 21 gennaio dalle 21 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta l'evento "La Febbre del Sabato Sera" con le migliori canzoni degli anni '70 e '80 insieme al grande ospite speciale Jerry Calà con il suo concert-show "Una Vita da Libidine". Le canzoni e la comicità al “Sapore di Mare” del celebre attore (protagonista del fortunato e indimenticabile film dei Vanzina), capace di vestire con eguale disinvoltura i panni dell’attore di cabaret, tv e cinema, e quelli del “crooner”, sono reinterpretate insieme alla sua band con il leggendario repertorio degli anni ’60, ’70 e ’80, alternando momenti di pura nostalgia musicale a gag esilaranti e irresistibili. Jerry Calà, nome d'arte di Calogero Alessandro Augusto Calà (Catania, 28 giugno 1951), è un comico, attore, regista, cabarettista, sceneggiatore e cantante italiano, che dalla Sicilia si trasferisce con la famiglia prima a Miano e poi a Verona, dove fu a lungo componente del gruppo cabarettistico "I Gatti di Vicolo Miracoli", formato da Umberto Smaila, Nini Salerno, Gianandrea Gazzola e Spray Mallaby, ai quali si aggiungerà presto anche Franco Oppini. L'evento "La Febbre del Sabato Sera" sarà un vero e proprio spettacolo musicale con animazione e video show insieme ai dj, che hanno fatto la storia del mondo della notte negli anni d'oro della discoteca con un tuffo nel passato nel locale in attività più grande e longevo di Vicenza. Saranno aperte tutte e 4 le sale con 4 situazioni musicali diverse. In Sala Grande (Anni '70-'80) con lo show di Jerry Calà più a seguire le selezioni di Dario G. Gaddamix e Enrico Bressan HDJ insieme a Marco Cappello. In Sala Live la situazione liscio con "Ilenia e I Festival". In Jeans Club (Afro - Funky) suoneranno i dj Roberto Danza e Bianco Giovanni Gb Dj con la migliore old afro funky music. In Conga Club (Latino Americano) con la coppia in console El Niño Deejay & DeeJay Roger Calle Ocho per la serata latina organizzata da Dania Garzotto con le scuole più belle della provincia di Vicenza. Thanks to Magik Dance Academy. A partire dalle 20.30 si potrà cenare con lo speciale pacchetto pizza+bibita+caffè+ingresso a 14 euro. Entrata normale a 10 euro con soft drink. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 347.6545359 - 348.3994616 - 328.0376767.

